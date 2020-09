Ligue des Champions: Gand jouera contre le Dynamo Kiev ou l’AZ en cas de qualification en barrage

Si elle passe le troisième tour de qualification, La Gantoise affrontera les Ukrainiens du Dynamo Kyev ou les Néerlandais de l’AZ en barrages pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Les Gantois joueraient le match aller à domicile et le retour en déplacement. Le tirage au sort a eu lieu mardi.

Les matches de barrages sont prévus le 22-23 et 29-30 septembre, avec prolongation et tirs au but si requis. Les vainqueurs se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Mais avant d’arriver aux barrages, La Gantoise devra battre le Rapid Vienne au troisième tour de qualification. Les hommes de Laszlo Bölöni joueront à domicile. En raison de la crise du coronavirus, les premiers duels se joueront en effet en un seul match. Cette rencontre est programmée le mardi 15 ou le mercredi 16 septembre et se déroulera à la Ghelamco Arena.

Au cas où La Gantoise devait trébucher dans cette phase qualificative, elle serait de toute façon replacée en phases de groupes de l’Europa League.

Le Club Bruges, champion de Belgique, est déjà assuré de participer à la phase de poules de la Ligue des Champions.