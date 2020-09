Colruyt rappelle des cornichons pour cause de présence de morceaux de verre

En concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le groupe Colruyt a décidé de retirer de la vente et de procéder au rappel des cornichons aigres-doux de la marque Everyday, après avoir détecté la présence de morceaux de verre dans certains bocaux.

Il est demandé aux clients de ne pas le consommer et de le ramener en magasin, où il sera remboursé.

Le produit est conditionné dans des bocaux en verre d’environ 670 grammes et a été vendu dans les magasins Colruyt, Okay, Spar, Alvo et d’autres commerces d’alimentation générale entre le 31 mars et le 31 août.

Il porte la date limite de consommation du 20 juillet 2022 ainsi que les numéros d’article 13459 (pour les magasins Colruyt et Okay) et 356077 (pour les magasins Spar, Alvo et autres alimentations générales).