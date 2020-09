Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

C’est enfin la rentrée; Le vague à l’âme des bateliers; Lotto-Soudal se remet de sa gueule de bois… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce 1er septembre.

1. D’institutrice à directrice: «Il a fallu s’adapter»

L’épidémie n’a pas entamé l’enthousiasme des enseignants. Malgré les difficultés, Émilie a décidé de prendre la tête de son école, en devenant directrice. Témoignage.

2. À Barry, les maternelles sont accueillis à l’école communale

La disparition de la petite école Saint-Albin à l’issue de la défunte année scolaire aurait pu sonner le glas d’une nouvelle rentrée pour les maternelles dans le village de Barry. Mais comme un passage de témoin, l’école communale (enseignement primaire) toute proche a pris le relais et ouvrira, ce mardi, une classe de 1re, 2e et 3e maternelles.

3. Le vague à l’âme des bateliers bloqués

Contraints à l’immobilisme après l’avarie survenue à l’écluse de Hun, les pénichiers comptent leurs pertes financières.

4. Les automobilistes brabançons ont moins d’accidents quand ils sont confinés

Le nombre d’accidents corporels était en forte baisse lors du premier semestre 2020. Le nombre de cyclistes impliqués augmente.

5. PHOTOS | Le cœur du 1er bourgmestre de Verviers retrouvé dans la fontaine David

Le coffret dans lequel se trouve l’organe de Pierre David a été trouvé en pleine restauration de la fontaine qui lui est dédiée, place Verte.

6. Ary, la nouvelle héroïne belge du jeu vidéo, arrive sur consoles et PC

Bichonnée entre Bruxelles et Mons, la jeune Ary débarque dans un jeu vidéo ambitieux édité sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

7. L’histoire familiale d’un apéritif à la groseille

Gilles Léonard, un Olnois, se lance dans la commercialisation d’une liqueur bio à base de groseilles rouges.

8. Koh Lanta déjà fini pour Marie-France, de Lavacherie: «Super-souvenir», vexation et messages haineux

Après une seule émission, Marie-France Schieber a quitté l’aventure de Koh Lanta. La Vatchote d’adoption ne regrette pas du tout l’expérience. Interview.

9. Le sommet carolo-liégeois

Charleroi et le Standard occupent les deux premières places, ce qui n’est plus arrivé depuis 25 ans. Le 4 octobre, le premier choc est programmé entre les deux ténors wallons. Seront-ils toujours au sommet?

10. Caleb Ewan, meilleur remède contre la gueule de bois de Lotto-Soudal

L’Australien a remporté son quatrième succès sur la route du Tour. De quoi rendre le sourire à la formation Lotto-Soudal, meurtrie.

