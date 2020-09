Polémique sur la venue du professeur Didier Raoult à Liège

Le professeur Didier Raoult interviendra comme conférencier à Liège en novembre prochain. Une participation qui déplaît à certains.

Le 12 novembre prochain au Palais des congrès, le professeur Didier Raoult participera aux Grandes conférences liégeoises.

De toutes les controverses et polémiques induites par l’épidémie de Covid-19, celle de l’usage de l’hydroxychloroquine comme traitement contre le coronavirus est aujourd’hui l’une des plus complexes et dérangeantes. Didier Raoult fera le point la question, huit mois après le début de cette crise sans précédent survenue chez nous.

Mais à peine annonce-t-on sa venue en Cité ardente que celle-ci provoque déjà la polémique. Ainsi, sur Twitter, Olivier Bierin, député wallon Écolo de l’arrondissement liégeois, crie «au grand n’importe quoi» alors que Damien Ernst, professeur à l’université de Liège, insiste: «Didier Raoult est un scientifique cité plus de 160.000 fois sur Google Scholar. C’est énorme et c’est un honneur pour Liège de recevoir quelqu’un d’un tel calibre», a-t-il écrit sur Twitter.

