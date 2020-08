Sixième, Edward Theuns avait de bonnes jambes mais est «parti de trop loin»

Edward Theuns a terminé 6e de la troisième étape du Tour de France lundi à Sisteron. «C’est dommage», a dit le Belge de l’équipe Trek-Segafredo à l’arrivée. «J’avais de bonnes jambes mais je suis parti de trop loin.»

«Dans l’ensemble, l’étape s’est déroulée plutôt calmement. Tout s’est emballé dans les derniers kilomètres. J’avais le sentiment de pouvoir faire un très bon sprint mais malheureusement j’étais trop loin. Mads (Pedersen) et Jasper (Stuyven) ont roulé pour moi mais il y avait tellement de trafic dans les derniers hectomètres qu’il était compliqué de pouvoir les suivre et profiter de leur présence.»

«Cette arrivée me convenait bien. Je pense que j’aurais pu me mêler à la victoire si notre train avait pu se mettre en place car je me sentais très puissant. Il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour les sprinteurs dans ce Tour mais nous allons continuer de tenter notre chance.»