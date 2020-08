Kenin, adversaire de Wickmayer au 1er tour de l’US Open: «Je ne me focalise pas sur la victoire finale»

Lauréate de l’Australian Open en janvier, Sofia Kenin (WTA 4) est l’adversaire, ce mardi au premier tour de l’US Open, de Yanina Wickmayer (WTA 146), invitée de dernière minute à New York en raison du forfait de la Slovène Polona Hercog (WTA 49).

Il s’agira du deuxième duel entre les deux joueuses, l’Anversoise ayant remporté leur unique précédente confrontation, 6-3, 6-3 au tournoi 125 K Series d’Indian Wells, en 2018.

«Ce sera un tournoi très étrange sans public», a confié l’Américaine. «Tout a changé avec ce maudit coronavirus et c’est vraiment dommage. Moi-même, j’avais prévu de jouer un maximum après mon triomphe à l’Australian Open. Malheureusement, cela n’a pas été possible. En ce qui concerne ce tournoi, je vais tâcher de puiser dans mon vécu de l’Australian Open. Je ne me focalise pas sur gagner l’US Open, car je dois prendre les choses l’une après l’autre, mais j’espère que cette victoire à Melbourne va m’aider.»

Sofia Kenin sera en effet très attendue à Flushing Meadows, au même titre que Serena Williams (WTA 8), Naomi Osaka (WTA 9) ou encore Karolina Pliskova (WTA 3). Et la pression, la jeune Américaine d’origine russe de 21 ans rencontre parfois des difficultés à la gérer. La semaine dernière, au tournoi WTA de Cincinnati, elle s’est ainsi encore inclinée d’entrée de jeu contre la Française Alizé Cornet (WTA 60).

«La confiance est très importante chez moi», a poursuivi la Floridienne, qui s’est aussi inclinée (dans un match au meilleur des sept jeux) en World Team Tennis contre Kim Clijsters. «En Australie, c’est ainsi que cela avait fonctionné. J’avais gagné quelques matches et j’ai grandi dans le tournoi. Tout le monde joue bien aujourd’hui et il n’y a plus de match facile. La dimension physique aussi sera très importante. Avec le confinement, il n’a pas été évident de garder la forme. Je me suis prouvé que je pouvais aller loin dans un Grand Chelem et j’espère dès lors que je vais bien jouer ici. Et je suis certaine que tout le monde m’encouragera depuis la maison.»