Smail Prevljak de retour à l’AS Eupen, cette fois pour de bon

Smail Prevljak a signé à Eupen jusqu’en 2023. Il s’agit déjà du 12e transfert entrant du surprenant mercato estival eupenois.

Smail Prevljak jouera bel et bien à Eupen. La nouvelle est tombée ce lundi.

Et cette fois, il ne s’agit plus d’un prêt comme l’hiver dernier (4 buts en 5 matches pour le Bosnien), mais bien d’un transfert définitif.

Il s’agit du 12e renfort chez les Pandas, où le mercato n’est (toujours) pas terminé.

Voici le communiqué du club eupenois:

L’AS Eupen a engagé l’attaquant bosnien Smail Prevljak. Le buteur de 25 ans quitte le Red Bull Salzburg pour l’AS Eupen où il a signé un contrat de trois ans. Smail Prevljak a déjà joué en prêt pour l’AS Eupen en début de l’année 2020 et a su convaincre par ses performances et sa capacité de marquer des buts. Il a inscrit quatre buts en cinq matchs avant que la crise de Corona ait mené à l’arrêt du championnat en Pro League.

Du RB Leipzig et RB Salzburg à la KAS Eupen

Smail Prevljak a 25 ans et a été formé au FC Igman Konjic, puis au RB Leipzig. En 2014, l’attaquant de 1,87 mètre a été transféré au RB Salzburg, club de la Bundesliga autrichienne. Pour le RB Salzburg et en tant que joueur prêté au FC Liefering et au SV Mattersburg, Smail Prevljak a marqué en 112 matchs de la 1ère et 2ème Bundesliga autrichienne pas moins de 52 buts et a donné 21 passes décisives. En janvier 2020, il a été prêté à la KAS Eupen, où Smail Prevljak a marqué quatre buts en cinq matches.

Le directeur sportif de l’AS Eupen, Jordi Condom, se réjouit de l’engagement de Smail Prevljak: «A la recherche d’un avant-centre, Smail Prevljak était dès le début notre candidat privilégié. Nous sommes d’autant plus heureux que nous ayons pu l’engager à long terme pour notre club. Nous le connaissons et savons à quel point il est un buteur efficace. En début de cette année 2020, il a aussi démontré qu’il cadre parfaitement avec notre équipe et le club. Je suis convaincu que Smail aidera notre équipe à mieux concrétiser ses opportunités devant le but lors de nos prochains matchs. L’engagement de Smail Prevljak souligne notre ambition de jouer une bonne saison 2020-2021. Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération avec Smail Prevljak».