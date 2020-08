«Put*** de sa race»: Charles Leclerc «désolé» d’avoir insulté le staff de Ferrari à Spa-Francorchamps

Un an après avoir décroché la victoire à Spa-Francorchamps, Charles Leclerc a vécu un Grand Prix de Belgique catastrophique ce dimanche. À tel point qu’il n’a pu s’empêcher d’insulter son staff dans la radio.

Une qualification complètement loupée et un Grand Prix déplorable: le week-end spadois a viré au cauchemar pour l’écurie Ferrari.

+ VIDÉOS | Hamilton survole et gagne le GP de Belgique, marqué par un gros crash

Incapable de sublimer une monoplace qui se traîne face à la concurrence, Charles Leclerc a terminé à la 13e place du GP de Belgique, juste devant Sebastian Vettel. De quoi faire naître un sentiment de frustration chez le Monégasque qui, il y a un an encore, s’imposait à Spa-Francorchamps.

+ ANALYSE | Ferrari en perdition totale

En sortant des stands, le Français, qui n’a pas réussi à profiter de son bon départ en raison des soucis techniques de sa monoplace, s’est ainsi fendu d’un «Put*** de sa race» qui n’est pas passé inaperçu puisque son micro était resté ouvert.

«Je n’ai pas caché ma frustration à cause des deux arrêts trop lents et la façon dont nous luttions pour dépasser», a expliqué Charles Leclerc au micro de Sky après la course.

Visiblement conscient d’avoir été trop loin, le pilote a présenté ses excuses sur le réseau social Twitter en fin de journée: «Et désolé pour la team radio, j’aurai peut-être dû éteindre la radio après le pit stop. Ce n’était pas fait exprès.»