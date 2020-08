Bilan positif pour le festival Hello Summer

La ville de Bruxelles tire un bilan positif de la saison estivale du festival Hello Summer qui s’est déroulé dans la capitale ces dernières semaines.

Au total, 625 artistes et 21 organisations ont participé à l’évènement durant 45 jours. Les artistes ont animé 186 rendez-vous dans 37 lieux différents. «Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, au renforcement des mesures en cours de route et aux conditions météo parfois extrêmes, la ville de Bruxelles est parvenue à réinventer ses activités estivales en prouvant que notre capitale est vivante», se sont réjouis lundi les organisateurs.

Du 6 au 30 août, 2.925 visiteurs ont foulé les dalles de l’esplanade de la Cité Administrative. Au Vaux-Hall, du 3 juillet au 23 août, 7.897 visiteurs ont assisté aux divers spectacles.

Alors que le secteur culturel est fortement touché par la crise sanitaire, 100 jobistes et 20 techniciens ont permis aux événements de se dérouler dans les meilleures conditions, selon les organisateurs.

«Dans l’adversité, les maîtres mots ont été innovation et solidarité. Les Bruxellois et autres visiteurs ont pu profiter d’innombrables moments de détente grâce aux talents de nos artistes et techniciens, de nos associations, de nos commerçants et des habitants», a, pour sa part, affirmé le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

«Depuis plusieurs années, la ville de Bruxelles tient à dynamiser ses événements en mettant l’accent sur les collaborations avec les associations, les collectifs d’artistes, d’autres asbl actives dans les secteurs concernés, les riverains… Ce fut particulièrement le cas cet été. Le service de la Culture de la Ville et Brussels Major Events ont travaillé main dans la main. Riches de leur expérience sur le terrain, les associations et clubs sportifs actifs dans les quartiers ont également coopéré avec les organisateurs afin d’offrir aux habitants un été rayonnant ‘sur mesure’. Nous pouvons être fiers d’avoir organisé plus de 200 événements culturels en l’espace de deux mois, dans des conditions que certains jugeaient difficiles. Notre Ville a montré que la culture était bel et bien de la partie pendant tout cet été particulier», a conclu l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, Delphine Houba.