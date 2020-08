Le diplomate Moustapha Adib nouveau Premier ministre au Liban

Adib s’engage à former une équipe d’ «experts» réformatrice

Le nouveau Premier ministre libanais Moustapha Adib s’est engagé lundi à l’issue de sa désignation à former en un «temps record» une équipe ministérielle formée d’»experts» et de personnes «compétentes» et chargée de mettre en oeuvre des «réformes» longtemps attendues.

«La tâche que j’ai acceptée repose sur le fait que toutes les forces politiques (...) sont conscientes de la nécessité de former un gouvernement en un temps record et de commencer à mettre en oeuvre des réformes, avec comme point de départ un accord avec le Fonds monétaire international», a déclaré M. Adib dans un discours télévisé.