Le railpass de la SNCB disponible dès ce lundi pour un usage à partir du 5 octobre

Tout résident en Belgique de plus de 12 ans peut désormais demander son railpass gratuit accordé dans le cadre des mesures liées au coronavirus, signalent lundi la SNCB et le ministre de la Mobilité François Bellot. Les personnes intéressées ont jusqu’au 30 septembre pour ce faire, via le site hello-belgium.be. Le titre de transport, comprenant 12 trajets, pourra ensuite être utilisé durant six mois, à partir du 5 octobre et jusqu’au 31 mars prochain, à raison de deux déplacements par mois.

La mesure avait été décidée début juin, à l’époque des pouvoirs spéciaux. L’objectif est d’encourager le tourisme local en période de déconfinement et compte tenu des difficultés économiques des acteurs touristiques. Son entrée en vigueur avait cependant dû être reportée après l’été en raison de la situation sanitaire. «Bien entendu, nous suivrons de très près l’évolution de la situation épidémiologique», assure le ministre Bellot.

Les personnes intéressées et âgées de plus de 12 ans peuvent faire la demande en ligne sur le site hello-belgium.be, les enfants plus jeunes voyageant gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés. Les demandes pour les enfants qui auront 12 ans avant la fin du mois de mars 2021 doivent également être introduites pour le 30 septembre au plus tard.

La carte est uniquement disponible en version papier et est exclusivement envoyée par courrier, à l’adresse reprise dans le registre national. Elle sera alors reçue par courrier postal dans un délai de 8 à 10 jours à partir de la date de la demande.

Le railpass de 12 trajets est nominatif et valable six mois. Il peut être utilisé à partir du lundi 5 octobre jusqu’au mercredi 31 mars prochain et permet de faire deux trajets par mois, pendant la semaine à partir de 9 heures et à n’importe quel moment pendant le week-end. Il est valable dans tous les trains de la SNCB sur l’ensemble du réseau ferroviaire belge.