Oxfam Trailwalker: 160 randonneurs ont permis de récolter 35.000 euros

Plus de 160 randonneurs ont participé ces samedi et dimanche à la 13e édition d’«Oxfam Trailwalker», récoltant au passage près de 35.000 euros, annonce dimanche soir Oxfam Belgique.

Cette édition, rebaptisée «Oxfam Trailwalker, choose your challenge», n’était pas tout à fait comme les précédentes, à cause du coronavirus et des mesures de distanciation physique en vigueur. Plutôt que de s’élancer de Saint-Hubert (province de Luxembourg) pour un parcours de 100 km, comme c’était initialement prévu, les 160 randonneuses et randonneurs, répartis en 40 équipes, ont finalement dessiné le tracé de leur propre parcours.

Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a donné le départ virtuel de cette édition devant la basilique de Saint-Hubert. Les randonneurs ont été suivis par une application mise au point par les organisateurs afin de pouvoir suivre en temps réel l’évolution des marcheurs qui étaient disséminés d’Ostende à Virton pour cette édition décentralisée.

Au total, les équipes ont parcouru 1.783 kilomètres et ont récolté 34.366 euros pour financer les initiatives d’Oxfam Belgique «contre la pauvreté et les inégalités dans le monde.»

La première équipe à avoir parcouru les 100 km de marche qu’elle s’était imposé a terminé son périple, entre Mont-Saint-Guibert et Gembloux, dimanche à 12h15.

Si cette édition 2020 a réuni moins de participants qu’à l’accoutumée, 205 équipes composées de plus de 800 randonneurs et randonneuses sont déjà inscrites à l’édition 2021 d’«Oxfam Trailwalker», qui se déroulera à Saint-Hubert, sous sa forme originelle, se réjouit Oxfam Belgique.