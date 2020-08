Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Anaëlle Dormans et Thomas Dombard ont fait naître la Ferme 3 Points Zéro ÉdA

Sa 32e rentrée scolaire, inconfortable; Citoyens et ouvriers communaux s’unissent pour nettoyer le cimetière; Retour maison pour Philippe Gilbert… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce 31 août.

1. Sa 32e rentrée, la plus inconfortable

Les craintes parfois surprenantes liées au Covid risquent de pénaliser injustement les grosses écoles. Illustration à Sombreffe.

2. Abdel offre une coupe aux sans-abri

Abdel le gérant de Coiffure Roma a ouvert exceptionnellement ce dimanche pour offrir une coupe de cheveux à douze sans-abri.

3. Citoyens et ouvriers communaux ont nettoyé le cimetière de La Buissière

Samedi, ils n’étaient qu’une poignée à avoir répondu à l’appel lancé sur Facebook. Mais leur motivation a été payante.

4. Fruits et légumes bio à la Ferme 3.0

Il y a un an, Anaëlle Dormans et Thomas Dombard créaient leur micro-ferme bio à Julémont. Et leur projet a fait du chemin.

5. Cinq jardins naturels d’exception

Cinq jardins qui sortentdu lot à Bullange, Burg-Reuland et Raeren. C’est le résultat d’un concours lancé par le Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel.

6. Croc’In/Rolph & Rolph traversent la crise pandémique

Le fleuron dottignien résiste à la crise sanitaire, malgré plus de 75% de son CA réalisé hors Belgique et un impact «brutal et violent».

7. Solidarités: 80% des artistes de cette année seront là en 2021

Point d’effervescence ces derniers jours d’aoûtsur le site de la citadelle. Annulées comme les autres festivals, les Solidarités reviendront si tout va bien les 27, 28 et 29/8/2021 avec 80% des artistes qui auraient dû enflammer cette 8e édition.

8. ORW: un bicentenaire optimiste

Grâce aux récentes décisions politiques, l’Opéra royal de Wallonie pourra célébrer son bicentenaire dignement.

9. Gilbert: un cauchemar en guise d’adieu au Tour?

Alors qu’il rêvait de marquer ce Tour de son empreinte, Gilbert a été contraint à l’abandon. Cela sent la fin de l’histoire avec le Tour.

10. ANALYSE | Le Standard en passe trois, sans rien laisser passer

Vainqueur sérieux au Beerschot, le Standard a affiché une belle efficacité. Il a concédé quelques occasions, mais n’a pas encaissé.

