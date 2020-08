David Goffin dans le top 10 et Elise Mertens dans le top 20 avant l’US Open

David Goffin aborde lundi l’US Open au rang de 10e joueur mondial au classement ATP. Aucun changement n’est intervenu dans le Top 10 dans le classement publié lundi.

Le Serbe Novak Djokovic a conforté sa première place après sa victoire au tournoi Masters 1000 de Cincinnati, samedi à New York. Il possède 10.860 points et devance désormais l’Espagnol Rafael Nadal de 1.010 points (9.850). L’Autrichien Dominic Thiem est 3e à à 3.725 unités (7.135 pts) et le Suisse Roger Federer 4e à 4.230 points (6.630 pts). Comme Nadal, ce dernier n’est pas présent à l’US Open. Federer se remet d’une opération au genou. Nadal a renoncé à cause du coronavirus et afin de préparer dans de meilleures conditions la saison sur terre battue.

Goffin débutera ce lundi à Flushing Meadows contre Reilly Opelka. Le géant américain (2m11) a gagné 4 places cette semaine et occupe désormais la 35e place.

Le grand bénéficiaire de la semaine est le Canadien Milos Raonic. Le finaliste de Cincinnati grimpe de douze places et occupe la 18e place. Il a occupé la 3e place en novembre 2011.

Kimmer Coppejans (155e, -2) reste le deuxième Belge devant Ruben Bemelmans (213e, +3).

Elise Mertens de retour dans le top 20

Elise Mertens a tiré profit de sa demi-finale au tournoi de tennis de Cincinnati, délocalisé à New York la semaine dernière. La N.1 belge a gagné quatre places et se retrouve 18e dans le nouveau classement de la WTA, lundi au moment d’aborder l’US Open.

Mertens, 24 ans, a été battue vendredi par la Japonaise Naomi Osaka (qui a renoncé blessée à la finale) qui gagne une place se retrouve 9e. La victoire est revenue à la Biélorusse Victoria Azarenka. Cette dernière, double vainqueur de l’Open d’Australie et ancienne N.1 mondiale, gagne cinq rangs et se retrouve à la 27e place. Serena Williams occupe le 8e rang (+1) alors que la Suissesse Belinda Bencic est 10e (-2).

Aucun changement n’est intervenu tout en haut du classement WTA. L’Australienne Ashleigh Barty mène devant la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova. Les N.1 et N.2 ne sont pas présentes à l’US Open en raison de la pandémie de coronavirus, tout comme la tenante du titre la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 6). Pliskova est la première tête de série à Flushing Meadows.

Alison Van Uytvanck (60e, -2) reste la N.2 belge devant Kirsten Flipkens (72e, +7), Greet Minnen (107e, -1), Ysaline Bonaventure (121e) et Yanina Wickmayer (146e). Elles sont toutes présentes à l’US Open, tout comme Kim Clijsters qui n’a pas encore de classement.