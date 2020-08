Heineken se met au vert pour protéger la planète

Depuis juillet, les bières du brasseur néerlandais Heineken sont «vertes», produites en utilisant l’énergie éolienne et solaire et le biogaz.

Heineken étudie aussi les possibilités d’utiliser des matériaux d’emballage plus respectueux de l’environnement. Le brasseur se dirige aussi vers des moyens de transport plus propres.

Heineken a notamment installé plus d’éoliennes et de panneaux solaires dans ses brasseries de Zoeterwoude et Den Bosh.

La société produit aussi du biogaz via les eaux usées et déchets de ses brasseries.