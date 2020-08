VIDÉO | Coronavirus: «Les mesures nous ont permis d’éviter que les vaguelettes ne deviennent une deuxième vague»

Pour l’Institut de santé publique, c’est clair: les efforts consentis par les Belges durant l’été ont permis d’éloigner la deuxième vague de coronavirus tant redoutée. «Mais avec le retour de voyages et la rentrée scolaire, nous devons doublement veiller à ce que la situation reste sous contrôle», prévient Sciensano.

Marquée notamment par le retour d’Yves Van Laethem, absent durant six semaines après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, la conférence de presse de ce lundi a surtout permis à Sciensano de féliciter les Belges pour leurs récents efforts.

Heureux de constater que les tendances à la baisse se confirment de jour en jour, les experts de l’Institut de santé publique ont ainsi pris le temps de démontrer à quel point les mesures imposées par les autorités à la fin du mois de juillet ont été utiles.

S’appuyant notamment sur des prévisions universitaires (Anvers et Hasselt), Yves Van Laethem, le porte-parole francophone de Sciensano, l’assure: «Si on avait laissé les courbes s’envoler, on aurait certainement comptabilisé plus de 700 contaminations par jour aux alentours du 9 août, à Anvers. Mais (grâce aux mesures, NDLR) on a assisté à un aplatissement de la courbe à 300 cas par jour au même moment.»

«Dans la région bruxelloise, la deuxième zone la plus impactée du pays, la courbe, un peu moins marquée, s’est aplatie à partir du 10 août, poursuit Yves Van Laethem. Sans interventions, il y aurait eu plus de 300 par jour à partir du 23 août alors qu’on se trouve aux environs de 110 cas par jour actuellement.»

Avec le retour de voyages et la rentrée scolaire, nous devons doublement veiller à ce que la situation reste sous contrôle.

Le message de l’Institut de santé publique, le message est donc clair: «Les mesures nous ont permis d’éviter que les vaguelettes ne deviennent une deuxième vague.»

Reste que les Belges ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers, estiment encore les experts de Sciensano. Exemple à Bruxelles où l’on observe une diminution moins importante qu’à Anvers – «On se trouve sur un plateau» – et «où des efforts sont encore à fournir».

«Nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus et ne pas nous battre au coup par coup contre lui, note Yves Van Laethem. Et avec le retour de voyages et la rentrée scolaire, nous devons doublement veiller à ce que la situation reste sous contrôle.»