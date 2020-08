DIRECT | Tour de France: une 3e étape au profil cassant mais promise aux sprinters

Le peloton quitte la Riviera et s’enfonce dans les terres. Pour de bon. BELGA

Après un week-end niçois d’ouverture en fanfare (et en nombreuses chutes), le terrain de ce lundi s’annonce propice aux sprinters même si le parcours cassant devrait tenter les baroudeurs qui, à n’en pas douter, animeront cette 3e étape qui emmènera le peloton à Sisteron.

Alexander Kristoff a remporté la spectaculaire étape d’ouverturedu Tour de France 2020 au sprint samedi à Nice. Dimanche, Julian Alaphilippe a justifié un parcours favorable à l’offensive.

Lundi, un sprint massif est attendu à l’arrivée de Sisteron après 198 km d’un parcours débuté à Nice. Elia Viviani, Sam Bennett, Cees Bol, Caleb Ewan et d’autres hommes rapides sont prêts à relever le défi.

Parcours accidenté

Le peloton n’aura pourtant pas un billard devant lui. Le peloton devra franchir le Col du Pilon (3e cat. 8,4 km à 5,1% de moyenne) au km 55 et le Col de la Faye (3e cat. 5,3 km à 4,8%) au km 63,5, plus loin se présentera le Col des Lèques (3e cat. 6,9 km à 5,4%) au km 117,5 et à 47 km de l’arrivée le Col de l’Orme (4e cat. 2,7 km à 5%). Il y a sept points à gagner pour le maillot de montagne. Benôit Cosnefroy est actuellement en tête de ce classement.

Normalement, cette étape ne devrait pas être un problème pour les sprinters.

«Normalement, cette étape ne devrait pas être un problème pour les sprinters», avait déclaré le responsable du parcours Thierry Gouvenou lors de la présentation à Paris. «Il devrait y avoir un peu de montée, mais après le week-end d’ouverture, je m’attends à ce que les coureurs se ménagent et dans les 47 derniers kilomètres, il y a une descente puis un plat jusqu’à Sisteron. Les sprinters voudront certainement saisir leur chance ici, car elles ne sont pas si nombreuses dans ce Tour».

Caleb Ewan pour «sauver» le Tour de Lotto-Soudal

Caleb Ewan l’a confirmé lors de son moment de presse juste avant le Tour. «Le samedi ne sera pas facile à sprinter, mais le lundi doit être notre jour». Lotto Soudal a déjà vu abandonner deux leaders Philippe Gilbert et John Degenkolb, tombés samedi, mais l’équipe reste très motivée.

«Notre train de sprint est toujours intact», a rappelé John Lelangue. «Avec Jasper De Buyst et Roger Kluge, Caleb Ewan peut faire son truc.» Ensuite, le triple vainqueur de l’étape 2019 aura affaire à Sam Bennett, Elia Viviani, le surprenant Cees Bol et peut-être Peter Sagan et Alexander Kristoff.

Le départ sera donné à 12h10 (réel 12h20). Le vainqueur est attendu vers 17h15.