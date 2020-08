Des joueurs de pétanque bruxellois frappés par des Marseillais lors du Mondial: «Personne ne bougeait»

Une équipe bruxelloise de pétanque a été prise à partie, hier après-midi, sur le site du Mondial «La Marseillaise» après avoir battu une triplette locale visiblement alcoolisée.

À la pétanque aussi, les esprits peuvent très vite s’échauffer. Des Belges en ont fait l’amère expérience hier dimanche alors qu’ils participaient pourtant au Mondial «La Marseillaise», une des plus importantes compétitions au monde.

Venu de Bruxelles pour aller le plus loin possible dans le tournoi français, la triplette belge avait pourtant bien lancé sa journée en écartant une équipe locale dès l’ouverture du Mondial. Score final? 13 à 1. Poignées de main et félicitations de circonstances. Rien d’anormal jusqu’à ce que les Belges se rendent à la table des marques pour valider le score rapporté par les Français. Et là, gros problème: les Marseillais indiquent avoir remporté la partie 13 à 1.

Très vite, la situation s’envenime: les Bruxellois contestent, les Marseillais – «les yeux rouges, bourrés», comme le raconte un des trentenaires belges sur le site de Franceinfo – tentent de négocier. Pour l’arbitre, une seule solution: disqualifier les deux équipes. Une décision qui passe mal et qui provoque une bagarre en plein cœur du parc Borély.

«Ils sont montés à deux sur moi»

«En partant, ils nous ont menacés, ils se sont mis à courir après nous avec leurs boules, se souvient une amie présente avec la triplette belge, toujours interrogée par Franceinfo. Ils les ont tapés pendant trois minutes, on criait à l’aide, mais personne ne bougeait.» Ce que confirment les victimes bruxelloises, qui assurent que d’autres Marseillais se sont immiscés dans la rixe. «Ils sont malades […] Ils sont montés à deux sur moi», explique un des joueurs tandis que le second rapporte qu’on lui a «shooté dans la tête».

Très déçus de ne pas avoir été aidés par les autres équipes présentes sur place, les Bruxellois, qui en veulent également à la sécurité de ne pas être intervenus assez rapidement, ont été soignés 20 minutes après la bagarre, peut-on encore lire sur le site de Franceinfo.

Malgré la promesse des organisateurs du Mondial de retrouver et évincer «de toutes les compétitions de pétanque» les fauteurs de trouble marseillais, la triplette belge a également assuré vouloir porter plainte.