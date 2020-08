PHOTOS | Les résultats namurois au 1er tour de la Coupe de Belgique

16 formations namuroises étaient sur le pont ce week-end en Coupe de Belgique. Neuf d’entre elles ont passé le cap du 1er tour et joueront à nouveau dimanche prochain. Petit tour d’horizon des résultats namurois, photos à l’appui.

Gembloux – Gosselies 2-3

Buts : Beyma (1-0, 13e), Wauquaire (2-0, 19e), Canard (2-1, 64e), K. Noël (2-2, 70e), Gueye (2-3, 76e)

Union Rochefortoise – Saint-Léger 11-0

Buts : Reuter csc (1-0, 2e), Valentin (2-0, 3e), Lambert (3-0, 9e), Antoine (4-0, 10e), Valentin (5-0, 14e), Lambert (6-0, 45e), Leleu (7-0, 58e), Wauthy (8-0, 73e), Leleu (9-0, 10-0 et 11-0; 76e, 85e et 90e)

EN VIDÉO: L’union en mode machine

Onhaye – Fernelmont-Hemptinne 3-0

Buts : Lorenzon (1-0, 9e), Bouterbiat (2-0, 32e), Lorenzon (3-0, 86e)

EN VIDÉO: Kembi et Lorenzon prennent les Coalisés de court

Nismes – Lasne 1-1 (8-7)

Buts : Siroux (0-1, 81e), Latifi (1-1, 91e)

EN VIDÉO: Latifi buteur-sauveur, une séance de tirs au but à rallonge

Sart-Bernard – Tempo Overijse 2-2 (t.a.b. 3-4)

Buts: Lemercinier (1-0, 13e), Badoux (2-2, 48e)

Monceau – UR Namur 1-3

Buts: Navona (1-0, 13e), Lwangi (1-1 sur pen., 56e; 1-2, 68e), Hellas (1-3, 78e)

Rhodienne – Walcourt 10-1

Buts: Thibaut (1-0, 10e), Mukota (2-0, 12e), Scheerens (3-0, 5-0 et 10-1, 17e, 28e et 85e), Movoto Joel (4-0, 6-0, 7-0 et 9-1, 24e, 35e, 48e et 81e), Lenoir (8-0, 60e), Hins (8-1, 70e)

Wanze/Bas-Oha – Chevetogne 3-4

Buts: P. Minon (0-1, 2e ), Klein (1-1, 13e), Dessart (1-2, 38e), Dessart (1-3, 58e), Pianetti (2-3, 69e), Fischer (2-4, 81e), Pianetti (3-4, 84e)

EN VIDÉO: Doublé contre doublé, WBO se fait surprendre

CS Braine – Bossière 3-0

Buts: Maeyens (1-0, 77e), Weynants (2-0, 85e), Vandewalle (3-0, 90e)

Rhisnes – Malonne 0-0 (t.a.b. 3-5)

Buts: Gondry (0-1), Leroy (1-1), Blasutto (1-2), Van de Sande (2-2), Deheneffe (2-3), Damman (3-3), Jeandrain (3-4), Billiet (3-4), Aghbal (3-5)

EN VIDÉO: Une qualif historique des Verts aux tirs au but

Arquet B – Golden Black 5-0

Buts: Jonckers (1-0, 13e; 2-0, 25e; 3-0, 28e et 5-0, 70e), Dupuis (4-0, 63e)

EN VIDÉO: Jonckers ponctue son quadruplé d’un ciseau

Hoeilaart – Aische 1-2

Buts: Gauchet (0-1, 36e), Grégoire (0-2, 73e)

JS Tamines – Genappe 2-1

Buts: Mouton (1-0, 5e), Rossini (2-0, 27e), Bertrand (2-1, 79e)

EN VIDÉO: Mouton et Rossini font le taf dans les 16m

Andenne – Marloie 1-2

Buts: Gerodez (1-0, 14e), Mohimont (1-1, 68e), Jardez (1-2, 72e)

EN VIDÉO: Les Oursons craquent, malgré une merveille d’enroulée de Gerodez

Les affiches du 2e tour:

Meux – Tielen-Lichtaart

Hamoir – Onhaye

Berchem B – Union Namur

Dikkelvenne – Chevetogne

Durbuy – Malonne

Union Rochefortoise – Mormont

Aische – Couvin-Mariembourg

Rebecq – Arquet B

Nismes – Hoboken

JS Tamines – Acren-Lessines