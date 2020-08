Heurts entre manifestants: un mort à Portland

Une personne a été tuée par balles ce samedi à Portland (Oregon, nord-ouest des États-Unis) dans des circonstances confuses, mais pendant une soirée de heurts entre des manifestants antiracistes et des partisans de Donald Trump, a indiqué, dimanche, la police locale.

Portland est le lieu de manifestations quotidiennes contre les violences policières aux États-Unis depuis la mort de George Floyd.

Samedi, plusieurs centaines de voitures conduites par des partisans du président américain, avec drapeaux et signes pro-Trump, ont donc convergé de façon organisée en file sur Portland, y compris dans le centre-ville où se trouvent les manifestants du mouvement Black Lives Matter.

La police locale a rapporté «des violences entre manifestants et contre-manifestants» et indiqué que «des policiers sont intervenus et ont procédé dans certains cas à des arrestations».

Les tirs ont eu lieu à 20h45, dans le centre-ville, a indiqué la police dans un communiqué, ajoutant qu’une enquête pour homicide était en cours.