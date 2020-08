Le débrief sportif du week-end: le grand départ du Tour, Hamilton seigneur de Spa et le carton du Standard et Charleroi

De Nice pour le Tour de France, à Spa pour la F1 en passant par les pelouses de la Pro League, le week-end a été riche en sport.

CYCLISME

Tour de France

On l’a attendu, le voilà. Le Tour de France est officiellement lancé depuis ce samedi. Dans des conditions particulières, certes, mais tous les amateurs de cyclisme se sont réjouis de revoir les coureurs sur les routes françaises.

Un grand départ marqué par de nombreuses chutes liées aux conditions climatiques. C’est finalement Kristoff qui s’est imposé au sprint à Nice pour la première étape.

Dimanche, on se réveillait en apprenant l’abandon de Philippe Gilbert à cause d’une blessure au genou. Une deuxième étape sous le soleil et bien plus calme remportée par Alaphilippe au sprint.

FORMULE 1

En pole pour la 4e fois de carrière à Spa (sa 93e au total, la 5e en sept courses cette saison), Lewis Hamilton a encore épaté la galerie dimanche. L’Anglais a dominé le GP de Belgique de bout en bout. Une course marquée par le gros crash entre Giovinazzi (Alfa Roméo) et Russell (Williams).

FOOTBALL

Pro League

Après le nouveau nul d’Anderlecht face à Ostende, les questions commencent à fuser en ouverture de la 4e journée de Pro League.

+ LIRE AUSSI | Cobbaut absent 4 mois, la défense anderlechtoise est à reconstruire

Samedi, Eupen et Saint-Trond se sont quittés sur un match nul (1-1), et ce, malgré la réduction des Pandas à 10 contre 11.

En soirée, déjà battu 0-1 à domicile par Malines, Mouscron s’est de nouveau incliné sur le même score face à Zulte Waregem.

Le bon début de saison du Standard s’est confirmé dimanche avec le succès au Beerschot. Grâce à cettevictoire 0-3 au Kiel, les hommes de Montanier réalisent un beau début de saison et peuvent entamer la trêve le moral gonflé à bloc.

Mais c’est bien Charleroi qui fait la bonne opération du week-end. En battant l’Antwerp, les Zèbres s’isolent en tête du classement de la Pro League.

BELGA

Autres

En Angleterre, la nouvelle saison a été lancée comme à l’accoutumée, grâce au Community Shield. L’affiche du jour opposait Arsenal et Liverpool. Et au terme d’un match sans éclat, les Gunners ont remporté le 16e Community Shield de leur histoire. Un titre qui s’est décidé aux tirs au but.

AUTRES

Tennis

Baket