VIDÉO | Avec beaucoup plus d’envie, Hombourg élimine Rechain de la Coupe de Belgique

Vestiaires Arbitres Compétition nationale oblige, les trois arbitres étaient équipés d’un micro. Le trio arbitral est à créditer d’une très belle prestation. Baltus Le défenseur hombourgeois Antoine Baltus est sorti peu après la demi-heure en boitant. «Il s’est fait ça tout seul, explique son coach Xavier Stassen. J’espère que ce n’est pas grave.» Xavier Stassen s’inquiétait aussi pour son autre défenseur Michael Degueldre sorti lui aussi sur blessure. «Il a pris un coup à la tête. On va voir comment il évolue dans les prochaines heures.»Covid-19 Les Hombourgeois ont reçu les garanties que les joueurs présents sur le terrain étaient négatifs. «J’ai même envoyé une photo de mon test à Xavier Stassen par WhatsApp», précise le gardien Frédéric Crits qui avait été positif au Covid la semaine passée. Homonymes Dans le noyau hombourgeois, il y a deux Beckers. Jusque-là rien de spécial, sauf que les deux se prénomment Thomas! L’un est le second gardien et le second est attaquant.Rechain - Hombourg : 1 - 2