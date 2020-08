VIDÉO | Dison – Aubel B: Entre récital offensif disonais et peur de mal faire aubeloise

Samedi en Coupe de Belgique, les Disonais n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe d’Aubel B, qui est toutefois restée soudée jusqu’au bout. Dison - Aubel B : 10 - 2

Arbitre: M. Henikenne.

Cartes jaunes: Reuter, Clerbois; C. Dejalle, Pelsser, Dumont.

Buts: Legros (1-0, 1re ), Vandebon (2-0, 12e ), Schyns (3-0, 16e ), Manchigov (4-0, 24e ), Vandebon (5-0, 31e ), Pelsser (5-1, 36e ), Winandts (6-1, 42e ), Schyns (7-1, 53e ), Teruel (8-1, 58e ), Schyns (9-1, 64e ), Schonbrodt (9-2, 68e ), Demarteau (10-2, 81e ).

DISON: Habran, Winandts (46e Leers), Leroy, Clerbois (58e La Delfa), Deville, Vandebon, Teruel, Reuter (46e Demarteau), Manchigov, Schyns, Legros.

AUBEL B: Massart, C. Beckers, Ernst (62e Pesser), L. Beckers, Dumont, Marlet, L. Dejalle, Nols (46e Lennertz), C. Dejalle, Schonbrodt, Pelsser (62e Spits).

Débuts en fanfare pour Dison version «20-21». Avec 10 buts marqués pour 7 réalisateurs différents, les Stadistes ont sorti leur armada offensive pour leur baptême officiel de la saison, face à Aubel B au premier tour de la Coupe de Belgique.

Les visités ont vite fait de prendre les commandes de la rencontre. Il a fallu attendre cinquante petites secondes, à peine, pour voir Guillaume Legros, le sérial buteur maison, secouer les filets adverses. Face à des jeunes Aubelois tétanisés, il a été imité par Vandebon (2), Schyns, Manchigov et Winandts au cours de la première mi-temps. Celle-ci se soldera sur un 6-1, Simon Pelsser ayant sauvé l’honneur des siens, d’une tête décroisée.

«L’engouement d’avant match a laissé la place à la peur de mal faire. Et c’est ce qui s’est passé car au-delà du fait que l’équipe de Dison nous était supérieure, nous leur avons offert beaucoup trop de possibilités. Contre une opposition aussi talentueuse, ces erreurs se payent cash» soufflait David Malta, l’entraîneur aubelois.

Car le festival de buts a continué après le repos: Teruel et Schyns (2) profitant des politesses de la défense des Vert et Blanc pour faire grimper le marquoir à 9-1. Ce même Schyns aura été contraint de quitter la pelouse sur blessure à la 65e, laissant ses partenaires terminer la partie à 10 contre 11… De quoi rééquilibrer quelque peu les échanges puisque les deux formations marqueront encore une fois chacune. Clément Schonbrodt pour les visiteurs et Julian Demarteau en faveur des Disonais, pour fixer le résultat à 10-2.

«Je suis satisfait du match de mes hommes mais en tant que perfectionniste, il reste 2 ou 3 petits bémols à corriger. On ne marquera pas dix buts à chaque match donc il va falloir encaisser moins. Les automatismes commencent à se voir et c’est favorable pour la suite. On poursuit l’aventure en Coupe dimanche prochain donc c’est positif» se réjouissait le T1 local, Jean-Sébastien Legros.

Au prochain tour, Dison ira à Marloie.