Trois joueurs signent à Couvin, qui s’incline à Solières

Couvin-Mariembourg, qui n’entrera en Coupe de Belgique qu’au 2e tour le week-end prochain en sa qualité d’équipe de D2 ACFF, jouait un match amical ce dimanche à Solières (D2 également). Les Fagnards avaient encore quelques nouvelles cartouches à tester…

Parmi les nouvelles têtes du vestiaire couvinois, on retrouvait Manu Bakaka, un défenseur central de 26 ans qui, du haut de son mètre 88 peut aussi jouer en box to box. Il semblerait que les Fagnards viennent de dénicher une perle rare. Le joueur, déjà passé par Wavre, Walhain ou encore les Francs Borains, intéressait également Warnant (D2 liégeoise) mais a finalement opté pour le Roi Soleil. Les dirigeants de Couvin ont acté sa venue après l’amical de ce dimanche à Solières, un match qu’a débuté Bakala.

Sur le banc couvinois, on a aussi pu repérer un autre «nouveau» joueur. Basile Pingault (ex-Rochefort) était déjà dans les tribunes lors de la rencontre amicale entre Onhaye et Couvin mercredi passé. Ce dimanche, il a d’abord pris place sur le banc de Gabor Bukran, avant de monter au jeu. En fin de rencontre, la direction de Couvin annonçait la signature du défenseur. Et comme on dit jamais deux sans trois, le club a également officialisé la venue de William Palé Moné Samson, qui évoluait dans le groupe espoir de l’Olympic Charleroi. Lui n’a pas joué ce dimanche à Solières, mais s’était déjà fait remarquer en signant un but et un assist face à Onhaye.

Sur le plan purement sportif, les Namurois se sont inclinés sur la pelouse de Solières, sur le plus petit des écarts (1-0).