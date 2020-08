Dépôt sauvage au point d’apport volontaire de la Coquinie

Quelles sont les redevances mouscronnoises concernant les différents dépôts non-permis sur le territoire hurlu?

100€ pour le nettoyage et/ou l’enlèvement de petits déchets (bouteilles, conserves, papiers, etc);

125€ pour le nettoyage et/ou l’enlèvement qui résulte de salissures par une personne ou l’animal qu’elle a sous sa garde (déjections canines, vomissure, urination, etc) ;

150€ pour le nettoyage et/ou l’enlèvement suite au dépôt, en dehors des périodes et endroits autorisés, de sacs ou récipients contenant des déchets provenant de l’activité normale et habituelle des ménages et des déchets industriels et commerciaux assimilés à des déchets ménagers;

150€ pour le nettoyage et/ou l’enlèvement de déchets non autorisés qui sont déposés dans les poubelles publiques;

300€ jusqu’au 1er m³ et 200€ par m³ supplémentaire entamé, pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, suite à l’abandon de sacs non conformes, récipients, objets ou déchets non destinés à la collecte ordinaire;

150€ pour le nettoyage et/ou l’enlèvement de graisses, huiles, béton, mortier, etc, déposés dans les avaloirs ou sur la voie publique.