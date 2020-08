Robert Lewandowski élu «joueur de l’année» en Allemagne par Kicker

Robert Lewandowski a été nommé «Joueur de l’année» en Allemagne par le magazine Kicker.

Dans un sondage réalisé auprès des journalistes sportifs, le buteur du Bayern Munich, auteur de 55 buts lors de la saison écoulée, a recueilli 276 voix. Le Polonais de 32 ans a devancé largement ses coéquipiers Thomas Müller (54 voix) et Joshua Kimmich (49 voix).

Lewandowski, qui a réussi le triplé avec le Bayern (championnat, coupe, Ligue des champions), remporte l’élection pour la première fois. Il succède au palmarès à Marco Reus du Borussia Dortmund. Il est le premier lauréat étranger depuis Kevin De Bruyne en 2015.

«Je suis très fier de cela. Chaque année, les gens attendent davantage de moi et chaque fois que j’essaie de me surpasser. J’ai travaillé dur pour y parvenir», a commenté Lewandowski, qui est devenu meilleur buteur de la Bundesliga (34 buts), de la Ligue des champions (15 buts) et de la Coupe d’Allemagne (6 buts).

Le Bayern Munich a également remporté des prix avec Hansi Flick comme meilleur entraîneur. La Danoise Pernille Harder (Wolfsburg) a été élue meilleure joueuse..