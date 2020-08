Une deuxième étape de haute facture: suivez la course en direct

Au moins vingt coureurs, voire plus, ont goûté au bitume samedi lors de l’étape initiale du Tour de France. Trois d’entre eux ne seront pas ce dimanche à 13 heures au départ de la 2e étape elle aussi donnée à Nice: Rafael Valls, Philippe Gilbert et John Degenkolb.

Pour les autres, les 186 km du parcours qui comprend trois cols et plus de 4000 mètres de dénivelé positif s’annonce très difficile et ne permettra pas aux coureurs qui en ont le plus besoin de récupérer. Les favoris pour le classement final devront être présents sous peine de risquer de perdre déjà leur chance de succès sur les Champs-Élysées.

La deuxième étape du Tour de France s’annonce de haute facture. Il y a 25 points à gagner pour le maillot de montagne et le peloton devra franchir le Col de la Colmiane (16,3 km à 6,3%), le Col de Turini (14,9 km à 7,4%) et le Col d’Eze (7,8 km à 6,1%) et dans le final il y aura 8, 5 et 2 secondes de bonification pour le maillot jaune au Col des Quatre Chemins. Il restera alors 9 kilomètres de descente jusqu’à la ligne d’arrivée.

Nice Haut Pays - Ville de Nice

186 km



?? Discover the 3D route of the 2nd stage.

?? Découvrez en vidéo le parcours de cette 2ème étape.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/4QBJxAEPaj — Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020

Qui des grands favoris au maillot jaune à Paris ou des baroudeurs d’un jour animeront cette journée au lendemain des débuts chaotiques de ce Tour 2020 plus que jamais unique.

Le peloton aurait sans doute préféré panser ses blessures après les nombreuses et lourdes chutes qui n’ont pas épargné les grandes équipes. Ineos a déploré les chutes d’Amador et Sivakov, Jumbo-Visma celle de George Bennett.

Greg Van Avermaet a déjà indiqué que la deuxième étape lui semblait être une bonne opportunité. «Mais cela dépend un peu de la vitesse à laquelle nous montons les deux premiers cols», a-t-il dit. «Ce sont deux cols de première catégorie et en fait c’est trop difficile pour moi, mais si vous êtes dans un groupe où ça ne monte pas trop vite et que je peux survivre, je vois des possibilités, parce que ces deux dernières ascensions sont plus mon genre». Autre flibustier, le Français Julain Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a fait de cette étape un de ses objectifs pour autant qu’il ne se ressente pas de sa chute.