Wout Poels (Bahrain-McLaren) poursuit le Tour malgré une côte fracturée

Wout Poels s’est fracturé une côte et s’est occasionné une contusion au poumon lors de sa chute dans la première étape du Tour de France, samedi à Nice. Le Néerlandais de l’équipe Bahrain-McLaren prévoit néanmoins de prendre le départ de la 2e étape dimanche après-midi à Nice, malgré ses 186 km et son parcours qui comprend trois cols. «C’est assez douloureux, mais j’espère repartir en me battant», écrit Poels sur Instagram.

Le grimpeur de 32 ans, qui a quitté Ineos à la fin de l’année dernière, a été impliqué dans la chute collective survenue à moins de 3 kilomètres de l’arrivée sur la Promenade des Anglais de Nice rendue glissante par la pluie. Son coéquipier espagnol Rafael Valls était également parmi eux. Valls s’est cassé le fémur droit et a dû être opéré samedi soir.

«Ce fut un début de Tour assez mouvementé», a déclaré Poels, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège (en 2016). «On a réussi à éviter les chutes jusqu’à 2,9 kilomètres de la ligne d’arrivée. Une côte cassée et une contusion d’un poumon. Voyons comment cela se passera aujourd’hui».

Lotto Soudal a perdu deux coureurs au terme de la première étape du Tour 2020, Philippe Gilbert (rotule cassée, comme dans le Tour 2018) et le John Degenkolb (arrivé hors délai après une chute)..