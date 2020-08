Coupe de Belgique: 1er tour

Les Rochefortois en passent 11 à St Léger alors que Gosselies renverse Gembloux après avoir été mené 2-0. Spirmont et Onhaye se qualifient également. Nismes et Jodoigne ont eu recours à la séance des tirs au but pour passer au seconde tour.

Gembloux – Gosselies 2-3

Buts: Beyma (1-0, 13e), Wauquaire (2-0, 19e), Canard (2-1, 64e), K. Noël (2-2, 70e), Gueye (2-3, 76e)

Les Gembloutois y ont cru pendant plus d’une heure à cette qualification et ce grâce à leurs vingt premières minutes de feu avec des buts de Beyma et Wauquaire. A la reprise, ce sera nettement plus compliqué lorsque les Gosseliens changèrent de tactique en passant à trois derrière. Canard, monté sept minutes plus tôt, réduisait l’écart, avant que Kevin Noël puis Gueye ne renversent la partie. Les Casseroles géreront le dernier quart d’heure et passent ce tour, avec un déplacement du côté de Givry qui les attend la semaine prochaine.

Union Rochefortoise – Saint-Léger 11-0

Buts: Reuter csc (1-0, 2e), Valentin (2-0, 3e), Lambert (3-0, 9e), Antoine (4-0, 10e), Valentin (5-0, 14e), Lambert (6-0, 45e), Leleu (7-0, 58e), Wauthy (8-0, 73e), Leleu (9-0, 10-0 et 11-0; 76e, 85e et 90e)

Tout était dit après seulement trois minutes de jeu, pratiquement, dans cette rencontre, après le but contre son camp de Reuter, suivi du but de Valentin. Les Rochefortois ne vont rien laisser au hasard, Lambert, Antoine et de nouveau Valentin infligèrent le 5-0, avant le premier quart d’heure. Lambert y allant aussi de son second but, juste avant le repos. La seconde période allait être du même acabit, avec un Leleu se distinguant à son tour, autour de quatre buts dont un triplé dans le dernier quart d’heure. Rochefort recevra le vainqueur de Spa-Mormont au 2e tour.

Saint-Hubert – Sprimont 0-2

Buts: Gorry (0-1, 60e), Diallo (0-2, 86e)

Saint-Hubert aura bien résisté face à cette équipe sprimontoise qui sera patiente et, à l’heure de jeu, se verra récompensée avec le premier but de Gorry. Ce n’est qu’à quatre minutes de la fin que Diallo confirmera la qualification. Sprimont s’en ira soit au Sporting Bruxelles, soit au FC St Joszef SK Rijkevorsel.

Onhaye – Fernelmont-Hemptinne 3-0

Buts: Lorenzon (1-0, 9e), Bouterbiat (2-0, 32e), Lorenzon (3-0, 86e)

Quarante-cinq premières minutes relativement bien gérées par Onhaye qui prit l’avantage dès la 9e via Lorenzon. Une avance qui sera doublée, après la demi-heure, par Bouterbiat, pour un score de 2-0 au repos. Fernelmont ne reviendra pas dans le coup et Lorenzon tua le suspense. Onhaye s’en ira affronter Hamoir le week-end prochain.

Nismes – Lasne 1-1 (8-7)

Buts: Siroux (0-1, 81e), Latifi (1-1, 91e)

Première période relativement équilibrée, même si à l’avantage des Nismois, au nombre d’occasions réelles (3-1). Et à neuf minutes du terme, Nismes vit Lasne prendre l’avance, alors qu’il aurait mérité un penalty avant cela. Finalement, les Nismois y croiront jusqu’au bout. Sur le coup-franc amenant l’exclusion de R. Demeur, Latifi reprit le ballon victorieusement. S’ensuivit une interminable séance de tirs au but qui vit, au bout du 16e envoi, Levaux stoppé le tir de F. Demeur. Pour Nismes, ce sera Evere ou Hoboken au tour prochain.

Jodoigne – Juve Hasselt 2-2 (2-0)

Buts: Vernijs (0-1, 13e), Bruno (1-1, 64e), Mangunza (2-1, 83e), Brialmont (2-2, 86e)

Jodoigne sera passé par toutes les couleurs durant le temps réglementaire. Injustement mené dès la 13e, il a su revenir au score sur une magnifique frappe lointaine de Bruno, avant de prendre les devants à la 83e par Mangunza. Un avantage de courte durée puisque Brialmont envoyait les deux équipes aux tirs au but. Celle-ci tournera nettement à l'avantage de Jodoigne qui, après deux premiers ratés, inscrira les deux suivants, au contraire des Limbourgeois qui loupèrent leurs quatre tentatives! Jodoigne ira au CS Brainois ou au RCS Bossierois