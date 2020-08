À Brighton, les supporteurs anglais retrouvent le chemin du stade

Des applaudissements, des chants, des vrais: pour la première fois depuis l’interruption de la saison mi-mars pour cause de pandémie, 2.500 spectateurs ont pu assister samedi à un match de football dans un stade en Angleterre, une rencontre amicale entre Brighton et Chelsea.

«Welcome back… We missed you» (Bon retour… vous nous avez manqué). Le message sur les écrans lumineux autour des tribunes résumait bien le sentiment de soulagement.

Sagement installés à quelques sièges d’écart les uns des autres, ou côte à côte s’ils appartenaient au même foyer, les 2.500 privilégiés choisis parmi les abonnés de Brighton n’ont pas boudé leur plaisir en entonnant «Sussex by the Sea», l’hymne local officieux.

Regroupés dans la tribune face aux caméras filmant le match et derrière l’un des buts, là où se trouve habituellement le Kop des Seagulls, ils ont joliment animé cette enceinte de 30.000 places avec leurs chants et leurs exclamations lors des rares moments forts du match.

«J’ai trouvé que c’était une journée fantastique. Un petit pas vers un retour à la normale dès que ce sera possible en tout sécurité», a réagi Graham Potter, l’entraîneur de Brighton. Photo News

Le stade sonnait parfois un peu creux quand même, mais on était loin de l’ambiance irréelle et presque anxiogène des matches à huis clos en fin de saison dernière.

«C’était tellement bon de revoir des supporters, car on sait que cela change complètement la dynamique dans le stade. Je trouve qu’ils ont fait beaucoup de bruit et qu’ils ont été très impliqués dans le match. J’espère qu’ils ont aussi apprécié notre prestation», a ajouté le coach des «Mouettes».

Le gouvernement britannique avait donné son feu vert dans la semaine pour que ce match serve de test pour préparer un retour progressif des fans dans les tribunes, à partir d’octobre.

Zyiech et Werner sur la pelouse

L’Amex Stadium de Brighton n’avait pas été choisi par hasard. Avec les nombreuses liaisons qui permettent de le rejoindre, ses coursives spacieuses et ses sièges espacés qui facilitent la distanciation physique, il offrait de beaux atouts. Photo News

Sur le terrain, sans surprise, le premier match de préparation des deux équipes n’a jamais atteint des sommets.

Alors que le championnat reprend le 12 septembre, Chelsea en a profité pour aligner deux de ses recrues estivales: le milieu marocain Hakim Zyiech, arrivé cet été de l’Ajax Amsterdam, et l’attaquant allemand Timo Werner (ex-RB Leipzig), aux côtés de N’Golo Kanté, alors qu’Olivier Giroud était sur le banc.

Le latéral Ben Chilwell, acheté 50 millions d’euros à Leicester cette semaine, et l’ancien Parisien Thiago Silva, qui s’est engagé vendredi pour un an, avec un an supplémentaire en option, n’étaient pas dans le groupe.

Werner s’est distingué en ouvrant le score dès la 4e minute (0-1). Zyiech, quant à lui, a dû quitter le terrain légèrement touché après 54 minutes de jeu tout en simplicité et plutôt intéressantes.

Le gardien de Brighton, Chris Walton, semble en revanche s’être beaucoup plus sérieusement blessé au genou.

En fin de seconde période, Brighton a égalisé sur penalty, pour un nul tout à fait logique (1-1, 89e).