VIDÉOS | Arsenal s’adjuge le premier trophée de la saison via les tirs au but

Au terme d’un match sans éclat, Arsenal a remporté le 16e Community Shield de son histoire. Un titre qui s’est décidé aux tirs au but.

It’s back (again). Oui encore. Car si le Community Shield a pour habitude de lancer la saison de Premier League. Cela fait à peine un mois (26 juillet) que l’on a plus vu de football sur les pelouses anglaises. Conjoncture sanitaire oblige, le championnat anglais avait été interrompu après la 29e journée début mars jusqu’au restart le 19 juin. L’amateur de foot british n’a donc pas dû attendre bien longtemps avant de retrouver ses équipes favorites.

Un match de reprise

37 jours après avoir soulevé le trophée de champion d’Angleterre, Liverpool commençait sa chasse aux coupes ce samedi après-midi. Quasiment un an après avoir perdu ce même Community Shield face à Manchester City. Mais l’histoire se répète cruellement pour les Reds puisqu’ils devront patienter un an de plus. Encore raté pour Klopp qui s’est montré philsophe à l’issue du match: «beaucoup de choses étaient bonnes, mais je ne m’attendais certainement pas à ce que ce soit parfait, évidemment».

Pas parfait, comme au début de chaque nouvelle saison. Nouvelle excercice, mais qui a le même goût que la précédente. Pas de recrues sur la pelouse et la seule nouvelle tête, le défenseur Tsimikas de Liverpool, est sur le banc.

En première mi-temps les débats sont équilibrés. Avec une première partie dominée par un Arsenal, privé de Pepe et Lacazette, très intéressant dans ses intentions. La patte Arteta (donc un peu Guardiola) qui commence à faire effet. Une bonne impression qui se concrétise peu avant le quart d’heure avec un but très bien construit de l’inévitable Aubameyang. Liverpool réagit, sans se pour autant se montrer dangereux.

Changements gagnants, ou presque

Au retour des vestiaires, les Reds ont toujours la maîtrise du ballon, mais sont encore trop peu concrets devant le but. À la 55e, Mané se présente seul face à Martinez qui arrête bien le ballon du Sénégalais.

Klopp réalise un double changement en incorporant Keita et Minamino à l’heure de jeu, histoire de dynamiter la rencontre. Un changement directement payant puisque 10 minutes plus tard, l’attaquant japonais profite d’un contre favorable sur Cédric pour ajuster le gardien argentin d’Arsenal.

Un peu sonné par le but égalisateur, Arsenal met du temps à réagir. Mais le triple changement offensif à la 82e (Neslon, Willock et Kolasinac) allait redonner un peu de couleur aux Gunners. L’absence de prolongations pousse les deux équipes à tout donner pour l’attaque dans les derniers instants du match. Mais pas suffisant pour éviter la terrible séance des penaltys.

C’est Arsenal qui se montre le plus fort à ce petit jeu-là. Brewster monté au jeu quelques secondes avant la fin du temps réglementaire a loupé son tir. Un choix de Klopp qui risque de faire beaucoup parler. Seuls Manchester United (2010) et Manchester City (2018) ont été champions après avoir gagné ce trophée ces dix dernières années. L’an passé Liverpool s’était aussi incliné… avant de devenir champion. De quoi se consoler.

Arsenal rassurant

«On s’habitue à soulever des trophées. Je suis très heureux» a expliqué Mikel Arteta. Il est vrai qu’enchaîner FA Cup et Community Shield en seulement quelques semaines reste une belle performance pour des Gunners qui avaient fini la saison à une pâlotte 8e place. «J’ai aimé le courage de Photo News l’équipe, notre agressivité quand on n’avait pas le ballon, la bonne façon de mettre la pression sur Liverpool pour leur poser des problèmes en défense. Je savais qu’on allait souffrir en seconde période parce qu’on ne s’entraîne que depuis deux semaines, mais on a réussi à tenir jusqu’aux tirs au but» ajoute le coach espagnol qui oublie tout de même qu’une fois de plus Arsenal n’est pas parvenu à garder son résultat en main.

Il est vrai que son empreinte sur le jeu d’Arsenal commence à se faire ressentir. Tout n’est pas encore au point évidemment, mais il y a de quoi entrevoir une saison prometteuse pour cette équipe qui doit renouer avec le top 4.

La Premier League reprendra le 12 septembre.

Pas de Divock Origi Absent des entraînements depuis plusieurs semaines, Origi aurait mis à l’écart en raison d’une blessure. Cependant, pour certains, cette décision soit liée à la volonté des Reds de se séparer de l’attaquant belge. En effet, cette mise à l’écart n’a pas été justifiée par le club anglais et plusieurs observateurs soutiennent la perspective d’un départ. Selon The Athletic, l’absence d’Origi, ainsi que celle de Shaqiri, sont uniquement dues à des pépins physiques Dans ce contexte, la sélection du belge en équipe en équipe nationale pose tout de même question. Wait and see…