Coronavirus: les avis de voyage des Affaires étrangères désormais mis à jour le mercredi

Les avis de voyage repris sur le site internet du SPF Affaires étrangères, et qui sont mis à jour une fois par semaine, le seront désormais le mercredi et non plus le vendredi, a annoncé samedi le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin.

Ce changement vise à permettre aux Belges de s’organiser pour un éventuel retour le week-end. «C’est une demande spécifique du secteur touristique. Dans un contexte déjà compliqué pour certains, il est essentiel de laisser un peu plus de latitude», précise le ministre.

M. Goffin explique également que lorsqu’une zone passe de l’orange au rouge, un délai de 48 heures est laissé aux voyageurs pour leur permettre, s’ils le souhaitent, de rentrer en Belgique avec le maintien des conditions d’une zone orange (quarantaine et tests fortement recommandés). «C’est une décision qui permettra aux personnes de mieux s’organiser tant pour leur rentrée scolaire que professionnelle», estime le ministre qui assure que «pendant ce délai de 48 heures, aucun SMS ne sera envoyé si le retour s’effectue effectivement durant ce délai».

Philippe Goffin rappelle enfin que toute personne qui voyage plus de 48 heures en dehors de la Belgique doit remplir le «Public Health Passenger Locator Form» (PLF). Ces formulaires sont disponibles dans divers endroits stratégiques ainsi que sur le site internet du SPF Affaires étrangères.