Nice a lancé le Tour 2020 dans un climat triste et anxiogène

Conditions spéciales au départ du 107e Tour de France, ce samedi après-midi.

Quand on se balade dans le Village départ, cet endroit célèbre où certains en profitent pour savourer un rafraîchissement, profiter des offres des partenaires du Tour ou faire quelques photos souvenir, on ne sent pas l’enthousiasme habituel, cette chaleur que l’on ressent sur les routes de la Grande Boucle, en temps normal.

Le discours du speaker prend tout son sens, «C’est le Tour de France du renouveau». On ne peut qu’aller dans ce sens: plus de proximité avec les coureurs, des zones fermées par de grands panneaux filtrant noirs, les forces de l’ordre masquées et attentives au moindre écart, on se demande si on assiste au Tour ou si on attend le jet privé d’une star planétaire.

De leur côté, les équipes se présentent une à une sur le podium, face au vide. Seuls quelques chanceux peuvent applaudir le peloton, en restant à une centaine de mètres de celui-ci. Pire encore que jeudi soir, lors de la présentation officielle des équipes. Les coureurs rejoignent les paddocks masqués et sans profiter du bain de foule qui fait le charme de l’épreuve les autres années.

Enfin, la course a commencé, la compétition peut progressivement prendre le pas sur la situation sanitaire dans l’Hexagone. Du moins, on l’espère...