US Open: Goffin, Van Uytvanck, Flipkens et Minnen sur les courts dès lundi

Elise Mertens (WTA 22), Kim Clijsters (non classée), Ysaline Bonaventure (WTA 121) et Yanina Wickmayer (WTA 146) ne seront programmés dans ce 2e tournoi du Grand Chelem de l’année qu’à partir de mardi.

Quatre Belges joueront leur match du premier tour lors de la journée d’ouverture de l’US Open de tennis, lundi sur les courts de Flushing Meadows à New York. David Goffin, le seul Belge présent dans le tableau masculin, entrera en action, tout comme Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens et Greet Minnen.

Goffin, N. 10 mondial et tête de série N. 7, joue le cinquième et dernier match sur le court 17 contre l’Américain Reilly Opelka (ATP 39). Le premier match commence lundi à 11 heures locales, à New York (17h00 en Belgique).

Greet Minnen (WTA 106) sera la première Belge à montrer sur les courts. Elle rencontrera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 18) lors du match d’ouverture du court 7. Sur le même terrain, Kirsten Flipkens (WTA 79) affronte la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 46) lors du cinquième et dernier match.

Alison Van Uytvanck (WTA 58) joue le cinquième et dernier match sur le court 14 contre l’Italienne Camila Giorgi (WTA 71).