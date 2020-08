Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 29 août.

Légende BELGIQUE MONDE SPORT CULTURE BUZZ

GRAND-ANGLE | Ces enseignants ont tenté l’aventure du numérique

De la maternelle au secondaire, des enseignants racontent comment elles et ils ont tenté de nouvelles approches grâce au numérique.

À LIRE ICI

Bilan en Belgique: tendance à la baisse de tous les indicateurs

Nouvelles encourageantes concernant l’évolution du coronavirus en Belgique. Décès, hospitalisations, contaminations: tous les indicateurs sont à la baisse.

À LIRE ICI

Les chèques relance prolongés

Moins d’un quart du budget a été utilisé pour l’aide aux commerces touchés par la crise sanitaire. L’aide sera prolongée et élargie.

À LIRE ICI

Court-Saint-Étienne: le masque obligatoire aux abords des écoles

Le bourgmestre de Court-Saint-Étienne a pris une ordonnance de police rendant le port du masque obligatoire aux abords des écoles de l’entité (maternelle, primaire et secondaire) lors des entrées et sorties des élèves: place de la Gare, rue de Suzeril, rue de l’Arbre de la Justice, rue Notre-Dame, rue de Villers, chaussée de Bruxelles, avenue des Bleuets, rue du Neuf-Bois et avenue des Prisonniers de Guerre.

À LIRE ICI

Canada: les frontières internationales fermées jusqu’à fin septembre

Le Canada va prolonger jusqu’au 30 septembre la fermeture de ses frontières internationales aux étrangers, à l’exception notamment de certains Américains, afin d’éviter la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

À LIRE ICI