Le South Belgian Rally s’ajoute au championnat de Belgique

On sait déjà que son parcours sera composé de quatre spéciales à parcourir à trois reprises.

Le championnat de Belgique des rallyes (BRC) comptera une 6e manche en 2020. Il s’agira du South Belgian Rally qui se courra le 24 octobre à Vresse-sur-Semois, ont annoncé samedi les organisateurs sur le site.

«En tant que promoteur, nous avons beaucoup de compréhension pour organisateurs qui doivent annuler un rallye à cause de la crise du Covid-19. Mais, cela ne veut pas dire que le championnat doit être annulé», déclare le promoteur Chris Courteyn. «En accord avec le RACB Sport, nous avons toujours dit que nous ferions tout notre possible pour maintenir le championnat de Belgique des rallyes. Après avoir récemment ajouté le Rallye d’Aarova les 10 et 11 octobre au calendrier, nous élargissons le calendrier avec ce South Belgian Rally le 24 octobre».

Le rallye se déroulera à Vresse-sur-Semois, Bièvre et Gedinne dans les Ardennes et sera organisé par l’équipe de DG Sport, qui organise également le Spa Rally.