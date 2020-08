Le bourgmestre de Court-Saint-Étienne a pris une ordonnance de police rendant le port du masque obligatoire aux abords des écoles de l’entité (maternelle, primaire et secondaire) lors des entrées et sorties des élèves: place de la Gare, rue de Suzeril, rue de l’Arbre de la Justice, rue Notre-Dame, rue de Villers, chaussée de Bruxelles, avenue des Bleuets, rue du Neuf-Bois et avenue des Prisonniers de Guerre.