PHOTOS | Laura a frappé la Louisiane, provoquant de nombreux dégâts

Le bilan s’alourdit à 31 morts en Haïti

La tempête Laura, passée dimanche sur Haïti, a causé la mort d’au moins 31 personnes dans le pays, selon le dernier bilan officiel publié vendredi.

Laura «a fait 31 morts, 8 disparus et 8 blessés», détaille un communiqué de la protection civile haïtienne.

Le bilan des dégâts matériels, concentrés dans les départements de l’Ouest et du Sud-Est, précise que plus de 6.200 maisons ont été inondées, plus de 2.300 endommagées et 243 autres détruites.

En République dominicaine, avec qui Haïti partage l’île de Quisqueya, quatre personnes ont été tuées lors du passage de la tempête.

Après son passage sur les Caraïbes, la tempête Laura s’était renforcée en traversant le Golfe du Mexique et était devenue ouragan de catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq. Elle a ensuite été rétrogradée en tempête tropicale jeudi après-midi. Elle a fait au moins six morts dans le sud des Etats-Unis mais moins de dommages que redouté.