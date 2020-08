Brussels Cycling Classic a un nouveau parcours

Le parcours de la 8e Brussels Cycling Classic (1.Pro) de dimanche prochain a été fortement modifié. Seules les deux premières côtes sont identiques à celles de l’édition précédente et l’arrivée ne sera plus jugée Avenue Houba de Strooper mais à l’ombre de l’Atomium. Huit formations du WorldTour seront présentes.

«En raison du coronavirus, la commune de Braine-l’Alleud ne voulait pas que la Brussels Cycling Classic passe sur son territoire. Nous avons donc dû concevoir un tout nouveau parcours. Les deux premières montées, le Vossemberg et le Smeysberg, ont été préservées. Après cette deuxième bosse, au kilomètre 20, nous continuerons tout droit vers Hoeilaart pour entrer dans Beersel. Là, on attaquera les montées de l’Alsemberg, du Bruineput et de la Krabosstraat. Nous entrerons ensuite dans le Brabant wallon pour revenir dans le Brabant flamand via Hal. A Dilbeek, après 191 kilomètres, le Keperenberg est toujours sur l’itinéraire. Ce sera la dernière côte de la journée. De là, il restera 13 kilomètres à parcourir», a décrit Jean Dermaut du comité d’organisation Rode Sportief.

Lotto Soudal, Deceuninck-Quick. Step, Bora-Hangrohe, AG2R-La Mondiale, Cofidis, Groupama-FDJ, Team Sunweb et UAE Team Emirates seront au départ. «Nous ne pouvons certainement pas nous plaindre dans les circonstances actuelles. Notre date a été avancée de début septembre à fin août. Samedi commence le Tour de France et nous venons d’avoir l’Euro. Avec ce plateau, nous n’avons pas le droit de nous plaindre du tout. Le nouveau parcours pourrait déboucher sur un sprint du peloton, mais la météo jouera certainement un rôle décisif. Sur nos larges routes, le peloton risque d’éclater en différents éventails. Ainsi, un petit groupe pourrait se présenter au pied de l’Atomium», a pronostiqué Dermaut.

L’année dernière, l’Australien Caleb Ewan s’est imposé devant l’Allemand Pascal Ackermann et Jasper Philipsen. Le dernier vainqueur belge est Tom Boonen en 2016.