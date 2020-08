Championnats d’Europe: De Lie a été désigné vainqueur mais a finalement reçu le bronze

Le junior Arnaud De Lie, 18 ans, a rapporté une cinquième médaille à la Belgique vendredi lors des championnats d’Europe de cyclisme à Plouay, en France.

Le Luxembourgeois a terminé troisième d’un sprint tellement serré qu’il a fallu faire appel à la photo-finish: pressenti comme vainqueur, il a finalement terminé troisième d’un millimètre.

C’est le speaker qui a immédiatement entouré De Lie en tant que nouveau champion d’Europe juniors, mais la photo-finish a décidé quelques minutes plus tard qu’il retournerait en Belgique avec la médaille de bronze. Le citoyen de Vaux-sur-Sûre a évidemment eu des émotions très différentes. «J’étais euphorique. Je pensais avoir gagné. Et puis ils sont venus dire que c’était le Danois (Kasper Andersen) qui avait gagné et que le Tchèque (Pavel Bittner) était deuxième. Je ne sais pas quoi penser. Pourquoi font-ils cela?», s’est interrogé le champion de Belgique en titre.

Pourtant, De Lie peut se prévaloir d’une belle course. «J’étais parmi les meilleurs de la course. J’avais mes meilleures jambes et je pouvais suivre les meilleurs quand ils attaquaient. Mais quand j’ai su qu’on aurait droit à un sprint, je n’étais pas bien placé. C’était ma faute. J’ai commencé mon sprint de loin, mais je suis revenu très vite sur les premiers.»

L’année prochaine, De Lie courra en espoirs où il défendra les couleurs de l’équipe Lotto Soudal.