Un enfant, un adolescent et un adulte sauvés d’un incendie

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, vendredi dernier, 21 août, vers 14h00, pour un incendie dans une maison de deux étages située avenue Reinaert de Vos à Uccle.

Trois personnes âgées de 22, 15 et 4 ans, et non deux enfants âgés de 6 et 8 ans comme indiqué erronément précédemment, se sont réfugiées sur le balcon. Elles ont été secourues par des voisins — et non par des passants — et une patrouille de la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem).

«La police est intervenue rapidement sur place et a vérifié que plus personne ne se trouvait dans l’habitation, mais les victimes n’ont pas été sorties avec l’aide directe de la police», a indiqué ce vendredi le porte-parole de la zone de police Marlow.

«Le rapport précise en effet qu’il s’agissait d’enfants de plus de 15 ans et d’enfants de moins de 15 ans», a également précisé vendredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le vendredi 21 août dernier, un incendie s’est déclaré dans une maison de deux étages, avenue Reinaert de Vos à Uccle. Une jeune fille de 22 ans et ses frères de 15 ans et 4 ans se trouvaient dans l’habitation au moment du départ du feu. Ils se sont réfugiés sur un balcon et ont été secourus par des voisins.

La police de la zone Marlow est ensuite intervenue, tout comme les pompiers. Les trois victimes ont été examinées et soignées sur place par les services de secours.

L’incendie était d’origine accidentelle. Le feu a pris dans une chambre qui servait de buanderie et de salle de fitness.

La maison a été déclarée temporairement inhabitable par la suite.