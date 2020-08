Alerte jaune aux orages sur l’ensemble du pays jusque 21h00

L’Institut royal météorologique (IRM) avertit de fortes averses parfois orageuses et a placé toutes les provinces du pays sous alerte jaune jusque 21h00, sauf à la Côte et en Flandre orientale et occidentale où l’alerte est en vigueur jusque 20h00.

Les précipitations pourront, par moments, dépasser 10 litres par mètre carré en une heure, accompagnées de coups de vent proches ou légèrement supérieurs à 60 km/h.

L’activité des averses diminuera progressivement au cours de la soirée, prévoit cependant l’IRM.