Sécheresse: les réserves d’eau sont sous contrôle en Flandre

Les réserves naturelles d’eau sont actuellement sous contrôle en Flandre après d’importants épisodes de sécheresse en mai et début août, selon la société flamande de distribution d’eau De Watergroep.

«Ce n’est pas une raison pour gaspiller l’eau», a souligné son directeur, Hans Goossens, vendredi en marge de la présentation des résultats annuels de l’entreprise.

Le printemps fut particulièrement sec et ensoleillé, d’après les relevés de l’Institut royal météorologique. Mai a d’ailleurs été le mois le plus sec depuis 1833 et, en août, la Belgique a été confrontée à une vague de chaleur qui aura duré 12 jours.

La Plat pays n’avait encore jamais été confronté si tôt dans l’année à la sécheresse, a souligné M. Goossens. Selon les experts, les réserves d’eau souterraine restent pour le moment à un niveau historiquement bas. «Il ne faut pas paniquer mais nous devons cependant nous montrer économes en eau», a conclu le directeur du Watergroep.

En Wallonie, la Botte du Hainaut et le sud des provinces de Luxembourg et de Namur restent dans des situations d’extrême sécheresse.