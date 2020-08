Wallonie: des offres touristiques plus complètes

«Pour faire de la crise de la Covid-19 une réelle opportunité, nous devons poursuivre le travail avec l’ensemble du secteur et positionner la Wallonie comme terre de tourisme durable», explique Valérie De Bue, la ministre en charge du Tourisme. «Nous devons aussi développer une réelle stratégie numérique pour répondre aux besoins et aux attentes d’une clientèle toujours plus connectée. Nous devons enfin parfaire l’offre touristique en créant des parcours d’expérience et améliorer l’accessibilité des sites touristiques wallons. Voilà notre feuille de route pour l’été prochain.»