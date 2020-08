Un nouvel armement pour les F-16, les bombes «de petit diamètre», avec 17 kg d’explosif

Les chasseurs-bombardiers F-16 belges disposeront, quand ils se déploieront fin septembre en Jordanie pour participer aux opérations aériennes de la coalition anti-Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie, d’un nouvel armement, des bombes de plus petite taille, ne provoquant qu’un effet de souffle — et donc des dommages — réduit, a-t-on appris vendredi de sources militaires.

Le 2e wing tactique, installé sur la base aérienne de Florennes, a reçu cette semaine une série de ces bombes, de type GBU-39/B, également appelées SDB («Small Diameter Bomb»). Deux d’entre elles, dans leur version d’exercice, étaient visibles dans un hangar de la base lors du dernier vol du drone B-Hunter.

Ces munitions de précision, capables de réaliser des frappes chirurgicales, sont guidées par GPS couplé à un système inertiel. D’un poids de 110 kg, dont 17 kg d’explosif, elles peuvent perforer 2,4 mètres de béton.

«Elle a été choisie pour sa précision et sa capacité à réaliser des frappes chirurgicales. Dû a son effet de souffle relativement limité, elle permet à nos F-16 de l’employer dans certaines situations où l’emploi des (bombes de plus grande taille, ndlr) GBU-12, GBU-31, GBU-38 et GBU-54 ne serait pas permis à cause du risque de dommage collatéral. Nos F-16 sont capables d’en emporter huit à la fois. Après son largage, la SDB peut planer pendant 110 km avant d’atteindre son objectif», a expliqué un technicien en armement de Florennes seulement identifié par son prénom, Jérôme, et cité par le site internet du 2e wing.

L’acquisition de ces engins avait été approuvée en mars 2016 par le Conseil des ministres par un achat direct aux Etats-Unis, selon la procédure appelée FMS («Foreign Military Sale»), via le Pentagone.