VIDÉO | Brasserie Dubuisson: l’innovation au service de la tradition

Découvrir la Wallonie, c’est aussi et surtout apprécier son terroir. Entre tradition et innovation, la famille Dubuisson vous plonge dans 250 ans d’histoire brassicole, avec une approche plus moderne que jamais.

En novembre dernier, la famille Dubuisson inaugurait son nouveau site en grandes pompes, à l’occasion du 250ème anniversaire de la brasserie familiale. Le lieu du château de Ghyssegnies était tout choisi pour proposer une nouvelle expérience, novatrice et inédite, aux amateurs de bières belges et étrangères.

Ce site exceptionnel était autrefois la propriété du Seigneur de Ghyssegnies, qui y faisait déjà brasser de la bière en 1769 par les ancêtres de la famille Dubuisson, avant de délocaliser la production de l’autre côté de la chaussée de Mons.

HAUT LIEU DE LA CULTURE BRASSICOLE

Quelque 250 ans plus tard, Hughes Dubuisson, sa famille et ses associés sont parvenus à réinvestir ce site pour créer un haut lieu de la culture brassicole, mélange parfait de tradition, d’authenticité et de modernité: le chic à la wallonne.

Complètement remis à neuf, le château et son parc abritent aujourd’hui un restaurant, une magnifique terrasse au bord de l’eau, et surtout le Beerstorium, premier musée interactif de Wallonie entièrement dédié à la bière. Rendez-vous devant le troll de bois géant qui garde les grilles du château pour démarrer l’aventure.

UNE HISTOIRE FAMILIALE BICENTENAIRE

La famille Dubuisson s’est associée à l’une des plus grosses sociétés du milieu muséal moderne pour créer un espace hyper ludique et vivant. À l’intérieur du château rénové, modernité et tradition n’ont jamais fait un si beau mélange.

Découvrez toute l’identité Dubuisson façonnée par plus de 250 ans d’histoire: authentique, vivante et tout sauf guindée. La décoration pointue, les objets présentés et les différentes activités proposées (animations vidéos ou réalité virtuelle) vous permettront de faire connaissance avec les aïeux de la famille ou encore de découvrir les secrets de fabrication du divin nectar local. Un travail de recherche historique remarquable mis en scène avec beaucoup de goût et d’émotion.

Le circuit est libre, mais vous avez la possibilité de prendre part en famille ou entre amis à l’escape game qui démarre dans la première pièce du musée. Les énigmes, élaborées comme pour un escape game classique et dont le niveau varie d’une pièce à l’autre, stimuleront les joueurs occasionnels comme les plus aguerris.

UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE

Une fois sorti du musée, rendez-vous au cœur du restaurant où des téléphones fixes vintage vous attendent. Au bout du fil, Hugues Dubuisson lui-même, prêt à vous conter l’histoire des trois bières comprises dans le prix de la visite que vous vous apprêtez à déguster.

Après ce voyage brassicole à travers toute l’histoire et l’innovation portée par la famille Dubuisson, ne repartez pas sans avoir repris des forces au restaurant du château. Si le temps vous le permet, la terrasse est un incontournable!

Les plus passionnés pourront en apprendre encore plus sur le savoir-faire de la maison en visitant, sur réservation, le lieu de production situé de l’autre côté de la chaussée.