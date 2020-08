La zone de police de Mons dispose d’une nouvelle brigade cycliste

La zone de police de Mons-Quévy a relancé le concept de brigade cycliste, qui n’existait plus depuis 2015. La nouvelle brigade est composée d’une trentaine d’agents.

L’objectif est de répondre aux besoins de la population en matière, notamment, de visibilité, de proximité et de lutte contre les incivilités.

Les instances de la ville et de la police de Mons ont présenté vendredi à Jemappes la nouvelle brigade cycliste qui opérera désormais sur le territoire de Mons-Quévy. Les policiers qui la composent sont issus des services d’intervention, de proximité et de circulation de la zone. «La nouvelle équipe a la particularité d’être transversale, ce qui lui permettra d’apporter une réponse adéquate aux multiples besoins exprimés par la population», ont souligné les instances montoises.

«Ces policiers travailleront sur quatre grands axes, parmi lesquels la visibilité au service de la prévention et de la sécurisation, ainsi que la proximité avec les citoyens, les commerçants et les écoliers de Mons», a précisé Jean-Hubert Nicolay, chef de la zone de police. Les policiers à vélo pourront également atteindre plus facilement certaines zones difficilement accessibles en véhicule. «Leur présence sera donc utile dans le cadre de la lutte contre les incivilités et les nuisances. Enfin, avec cette nouvelle brigade, nous soulignons notre vision en faveur de la mobilité douce et du développement durable», a conclu le chef de zone.