Commission Covid au Parlement wallon: échec programmé?

La commission spéciale Covid-19 commence aujourd’hui au parlement wallon. La question des maisons de repos ne va-t-elle pas être diluée dans toutes les autres thématiques à l’ordre du jour comme l’économique, le social? Pour l’opposition, la majorité cherche ainsi à se protéger.

n en parle depuis fin février. La commission spéciale au parlement de Wallonie débute enfin ses travaux ce lundi 31 août. Et pas sous les meilleurs auspices. Réclamée par le PTB et puis par le cdH, les deux partis de l’opposition, celle-ci pourrait rapidement se diluer.

Trop de sujets, pas d’enquête

Au départ, la volonté des demandeurs était de mettre sur la table la problématique des maisons de repos (lire plus bas) très durement touchées. Mais finalement l’attention des parlementaires se penchera sur les aspects et conséquences aux niveaux sanitaire, organisationnel, économique, social…

Une multitude de sujets sur lesquels il faudra émettre des recommandations. Germain Mugemangango, PTB: «On risque de noyer le poisson. De plus, comme ce n’est pas une commission d’enquête, on ne se donne pas les armes pour voir comment ça s’est passé. Pour obtenir des documents, des témoignages…»

Où sont les experts?

Benoît Dispa, cdH, s’étonne lui aussi: «Nous avions demandé la désignation d’experts, comme cela se fait au Fédéral, qui auraient apporté un regard extérieur, auraient pu fournir un rapport préliminaire et aider la commission à rédiger les conclusions.»

Germain Mugemangango: «Comme MSF (Médecins sans frontières), par exemple qui s’est déjà penché sur la question.»

Benoît Dispa: «Tout cela a été balayé et lors de la dernière réunion avec le président du parlement, jeudi dernier, il a avancé une argutie juridique comme quoi ce n’était pas prévu. Point. Ce n’est pas rassurant quant à la volonté du gouvernement d’aller au fond des choses. On a plutôt l’impression qu’il cherche déjà à se protéger. En attendant, pour moi, on a déjà perdu un mois. J’espère que les acteurs de terrain pourront témoigner.»

Sujet d’inquiétude pour le chef de file du PTB: «Que restera-t-il de la liste de témoins que nous avons demandé d’auditionner?»

On devrait commencer à y voir plus clair à partir de lundi où la commission s’ouvrira sur une intervention du ministre-président, Elio Di Rupo qui sera suivie, normalement des débats sur les aspects «pratiques».

Benoît Dispa: «On peut craindre que cette commission ressemble plus à un endroit où l’exécutif va valoriser les actions qu’il a entreprises plutôt que se pencher sur le volet santé publique».

Germain Mugemangango: «Il faut savoir comment cela a été géré et comment on en est arrivé là. Oui, il faudra des recommandations mais on doit savoir quels maillons n’ont pas fonctionné. Des personnes sont allées au feu sans armes, le politique doit rendre aussi des comptes.»

La date limite de fin de cette commission est la fin novembre. D’ici là…

Assez de questions pour une commission Cette commission spéciale ne pourra passer sous silence la gestion de la crise sanitaire dans les maisons de repos, et de soins. Les résidents et le personnel ont souffert et souffrent toujours de cette pandémie. Les chiffres sont sans appel, depuis le début de la crise, ce sont presque 1 600 personnes qui sont décédées dans ces établissements situés en Wallonie. Soit 46% des décès totaux sur le même territoire (chiffres Sciensano). Bien sûr, il peut y avoir le débat sur les cas confirmés et les cas possibles puisque toutes les personnes n’ont pas été testées et que l’on a présumé qu’elles étaient décédées du Covid-19. En attendant, des personnes sont décédées, ont souffert. Peut-être aurait-on pu éviter qu’il y ait autant de victimes. On se rappelle qu’en début de crise, beaucoup de ces maisons de repos ont été abandonnées à leur sort avec entre autres cette «pénurie» de masques, avec des mesures de précaution insuffisantes en regard de la fragilité de cette population. Avec des dispositions de confinement drastiques où beaucoup de résidents ont été obligés de rester dans leur chambre, sans possibilité de sortie ou de rencontre avec leurs proches. Avec comme conséquence ce fameux syndrome du glissement où le résident perd le goût à la vie, n’y trouvant plus de sens. Des mesures drastiques qui posent également question sur la liberté individuelle. Au-delà de ces mesures, la problématique des soins a elle aussi soulevé beaucoup de questions: certains patients ont été maintenus en maison de repos alors qu’ils auraient dû être hospitalisés. N’était-ce déjà pas suffisant pour une commission? Qu’elle soit spéciale ou d’enquête?