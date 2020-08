Clap de fin pour les «avions pilotés à distance» B-Hunter de l’armée après 18 ans

La composante Air de l’armée a fait vendredi, après dix-huit ans, ses adieux définitifs aux drones B-Hunter, des engins vieillissants dont la succession sera assurée à partir de 2023 par des «avions pilotés à distance» nettement plus performants, capables de tenir l’air une quarantaine d’heures et susceptibles d’être armés.

L’ultime vol d’un B-Hunter, l’appareil portant l’immatriculation 274 — et appartenant à «la série de six consruits en Israël» — s’est déroulé vendredi midi sur la base aérienne de Florennes en petit comité, pour cause de coronavirus.

Le petit avion est rentré au hangar de la 80e escadrille UAV («Unmanned Aerial Vehicle» en jargon militaire) remorqué par un un tracteur et arrosé par les pompiers de la base, comme il est de tradition pour les derniers vols dans le monde aéronautique.

Les B-Hunter sont de petits avions sans pilote à bord — des UAV («Unmanned Aerial Vehicle» en jargon militaire) — de conception israélienne achetés en décembre 1998, à raison de trois systèmes de reconnaissance, comptant chacun six appareils, pour un montant d’environ 2,5 milliards de francs de l’époque (0,625 milliard d’euros actuels).

Si aucun pilote ne se trouve à bord, chaque vol nécessite toutefois, outre le personnel au sol, trois personnes installées dans une station de contrôle mobile: un officier, qui fait fonction de «mission commander» et deux sous-officiers: le pilote et le «real time observer», qui manipule les caméras embarquées et analyse les images prises jusqu’à 100 km de distance.

Les B-Hunter étaient opérationnels depuis le 1er juillet 2004, à Elsenborn d’abord, puis à Florennes depuis 2010. Ils ont accumulé 6.622 heures de vol en 1.853 vols, étalés sur dix-huit ans, a indiqué le commandant de l’unité qui les mettait en oeuvre, le major Frédéric Frezin.

Au fil des ans, une demi-douzaine d’appareils ont été perdus.

Leur remplacement sera assuré par des «Remotely Piloted Aircraft Systems» (RPAS) de type MQ-9B SkyGuardian, des engins qualifiés de Male («Medium Altitude Long Endurance») capables de tenir l’air durant une quarantaine d’heures et susceptibles d’être armés de bombes et de missiles.