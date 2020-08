Coronavirus: le meeting final de la Diamond League annulé le 17 octobre en Chine

En raison de la crise du coronavirus, le meeting d’athlétisme qui devait constituer la dernière manche de la Diamond League le 17 octobre en Chine a été reporté en 2021, a annoncé vendredi l’organisation des plus importantes réunions d’athlétisme à travers le monde.

Cette réunion devait être la seconde sur le sol chinois après celle de Shanghai, qui avait déjà été reportée auparavant. Au total, sept des quinze meetings de la Diamond League ont été annulés cette saison en raison de la pandémie de Covid-19 (Eugene, Londres, Paris, Rabat, Gateshead, Shanghaï, et la 2e réunion en Chine dont le lieu n’avait pas été annoncé).

Sur les huit rendez-vous restants, quatre sont décrits comme des épreuves de démonstration (Oslo et Zurich ont déjà eu lieu). C’est le cas du Mémorial Van Damme prévu le 4 septembre au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Deux jours plus tôt, une exhibition est prévue dans les rues de Lausanne, à laquelle seuls les perchistes participeront. Le Mémorial sera suivi des meetings de Rome/Naples le 17 septembre et de Doha qui bouclera la saison le 25 septembre au Qatar.